Due nuove corsie da 3.5 metri l’una, realizzazione di posti auto, ampliamento e rifacimento dei marciapiedi, piantumazione di due filare di alberi ad alto fusto e pista ciclabile. La giunta Comunale di Bari ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi del Municipio V, per un importo di oltre 700mila€.

Il progetto di riqualificazione riguarda in particolare via Speranza, a Santo Spirito: una strada a doppio senso molto larga che collega via Capitaneo alla Strada provinciale 91, tristemente nota per l’incidente che nell’estate 2019 è costato la vita a una ragazzina che rientrava in bicicletta e che viene abitualmente percorsa dalle auto a velocità sostenuta proprio in ragione della sua ampiezza.

L’intervento approvato si svilupperà su una lunghezza complessiva di circa 450 metri, ma è già in corso di esecuzione la prosecuzione di questa progettazione in un secondo lotto che prevede il prolungamento della riqualificazione per la restante parte di via Speranza includendo finanche i raccordi con la Strada provinciale, anche attraverso la realizzazione di rotatorie in prossimità degli svincoli con finalità di traffic calming, nonché il collegamento della pista ciclabile da via Speranza con la restante parte della viabilità di Santo Spirito, fino ad arrivare in prossimità di via Napoli.

‘’Una trasformazione radicale – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso – in un’area fortemente urbanizzata, piena di residenze e molto frequentata, tanto dai pedoni quanto dai ciclisti. Il progetto che non solo valorizzerà il contesto urbanistico, ma garantirà al contempo maggiore sicurezza per gli utenti della strada, privilegerà la mobilità dolce pedonale, ciclabile o con monopattino, in linea con tanti altri interventi eseguiti, in corso o prossimi a realizzarsi in città”.