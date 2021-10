Casi giornalieri in leggera flessione ormai da due giorni e nessun decesso ma aumentano i ricoveri e gli attualmente positivi. E’ la sintesi del consueto bollettino epidemiologico della Regione Puglia che conta 215 nuovi casi di contagio da Covid-19 ed oltre 21mila e 600 test effettuati.

Sono 71 i negativizzati con 2.682 persone attualmente positive ed una crescita di circa 150 pugliesi che combattono ora contro il virus. Sono 131 i ricoverati in area non critica, in salita rispetto a ieri, come in crescita anche le terapie intensive che risalgono a 19 pazienti. Analizzando i dati provincia per provincia risale ancora Foggia con 57 nuovi contagi segnalati, a seguire Lecce con 42 e Bari e Taranto con 36. Più in basso Brindisi con 27 mentre la BAT si ferma a 16. La sesta provincia pugliese, in particolare, resta ampiamente al di sotto della media regionale per incidenza di casi di contagio settimanale.

Sul fronte vaccini la Puglia è la quarta regione in Italia per percentuale di residenti vaccinati contro il Covid, il 77,6% ha completato il ciclo contro una media italiana del 75,1%. La Puglia è, però, indietro rispetto ad altre regioni nella somministrazione della terza dose fa rilevare nella ricerca settimanale la fondazione Gimbe.