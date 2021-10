Era arrivato in Italia 5 anni fa con una grave insufficienza renale. Andato via dal suo Paese con la speranza di una vita migliore, adesso ha un nuovo rene ed una nuova famiglia che lo ha accolto. Una storia di solidarietà senza confini quella che arriva da Bari. È quella di Merek, ragazzo di origini ugandesi di 21 anni a cui, pochi giorni fa, è stato trapiantato un rene al Policlinico di Bari, mentre l’organo era stato prelevato dall’ospedale di Padova.

La realizzazione di un sogno per il giovane extracomunitario, che in Uganda, per sottoporsi alla dialisi, era costretto a percorrere 450 chilometri e raggiungere l’ospedale della capitale Kimpala, uno dei due soli centri dialisi del Paese. Ma la macchina della solidarietà pugliese si è già messa in moto. Una volta giunto in Italia, ancora minorenne, il ragazzo era stato accolto assieme a sua sorella maggiore da una comunità francescana a Sannicandro. Oggi vive con una famiglia affidataria ad Altamura e studia per realizzare il suo secondo sogno: quello di diventare un medico.