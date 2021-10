Una donna di 52 anni, originaria di Bari, è stata tratta in arresto dai Carabinieri di Castellana Grotte con l’accusa di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, quando all’interno di un locale supermercato, dopo aver caricato diversi carrelli della spesa, due donne fuggivano attraverso una porta antipanico laterale. Mentre ancora erano intente a caricare tutta la merce rubata all’interno di un’autovettura venivano raggiunte da un dipendente del supermarket che tentava quindi di bloccarle. Una delle due riusciva a fuggire a piedi mentre la seconda strattonava l’uomo riuscendo ad entrare in auto ed a fuggire a tutta velocità ma, per sua sfortuna, veniva intercettata a poca distanza da una pattuglia dei Carabinieri che, allertata dalle urla, stavano sopraggiungendo. Gli uomini in divisa quindi intimavano l’alt all’autovettura che viaggiava a folle velocità, ma la donna, vistasi scoperta, forzava il posto di controllo puntando l’auto in direzione di un Carabiniere che riusciva a sottrarsi all’investimento solo grazie alla sua prontezza di riflessi. Ne nasceva un breve inseguimento in cui ad avere la peggio è la rapinatrice che veniva quindi bloccata dai militari. Nella macchina gli uomini in divisa rinvenivano tutta la merce appena asportata che veniva riconsegnata e, dopo successivi accertamenti, riuscivano a risalire anche all’identità della complice. La donna pertanto veniva tratta in arresto e posta in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.