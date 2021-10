Sono 134 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 21.315 tamponi effettuati. Secondo i dati del bollettino odierno 20 contagi sono attribuiti alla Provincia di Bari, 23 nella Bat, 7 nel brindisino, 25 in Provincia di Foggia, 43 in quella di Lecce e 14 nel tarantino. 0,6% il tasso di positività. Dato confortante per quanto riguarda i decessi: 0 nelle ultime 24 ore.

Registrate circa 100 guarigioni e attualmente positivi che pertanto salgono lievemente arrivando a quota 2.170. Resta stabile la situazione negli ospedali covid della Puglia. Sono 134 i pazienti ricoverati in area non critica, mentre 18 coloro che si trovano in terapia intensiva.

Sul fronte vaccini, mentre la Puglia si avvia verso le 6 milioni di somministrazioni totali, arrivano buone notizie dalla scuola. I nuovi casi settimanali che si registrano all’interno degli Istituti scolastici di Bari e provincia, ad oggi, è del 97% inferiore rispetto allo stesso periodo del 2020. Questo il dato reso noto proprio dalla Asl del capoluogo pugliese. «Merito dei vaccini», ha rilanciato l’Assessore alla Sanità Lopalco, che poi ha ringraziato gli studenti per aver aderito in massa alla somministrazione.