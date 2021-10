Non solo gol, punti e spettacolo: lo Stadio San Nicola di Bari si prepara a diventare ancora più biancorosso. I seggiolini della Curva Nord e della Curva Sud, infatti, saranno presto sostituiti. Ad annunciarlo l’assessore con delega allo sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli nel corso della trasmissione “Chiacchiere da Bari”.

“I seggiolini? Bisogna sostituirli, è una regola federale, un obbligo per la Serie B. L’anno scorso, tra il Covid e le difficoltà sportive della società, abbiamo deciso di dare priorità ad altri interventi, visto che li stiamo sostituendo con i soldi delle tasse dei cittadini baresi. Ma l’impegno, anche con il sindaco, che abbiamo nei confronti di tifosi e società, è di sostituirli a stretto giro, almeno nelle due curve. Poi, con calma, rimarrà da fare anche la parte della Tribuna Ovest inferiore, che pur avendo seggiolini regolamentari, ha una colorazione che stonerebbe con il resto dello stadio biancorosso. Non aspetteremo l’eventuale Serie B, ma li sostituiremo comunque, a prescindere dalla promozione, per non farci trovare impreparati qualora alla fine del campionato il Bari dovesse essere promosso. Non vogliamo inseguire l’obiettivo della sostituzione dei seggiolini all’ultimo momento, per cui pensiamo di pianificarlo e di programmarlo prima”

Una gradita sorpresa, dunque, per tutti i tifosi del Bari. Che i seggiolini sarebbero stati sostituiti lo si sapeva, la novità è che il Comune, che sta interamente finanziando l’opera, ha deciso di accelerare i tempi e completare il maquillage del San Nicola a stretto giro e indipendentemente dalla categoria in cui giocherà il Bari la prossima stagione. A poco più di un anno dal completamento dei lavori in Tribuna Ovest superiore, l’astronave di Renzo Piano vedrà a breve ultimato il suo restyling.