Nel week-end, a Bari, i poliziotti della Squadra Volante dell’UPGSP hanno arrestato un uomo per evasione, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e denunciato un altro per furto aggravato.

Sabato mattina, in zona Faro, gli agenti della volante di zona hanno arrestato un barese classe ‘82 per il reato di evasione, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. A seguito di incomprensioni pregresse con il gestore di un esercizio commerciale, il 39enne, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, si è presentato presso il negozio in stato di escandescenza e, con un bastone, ha rotto tutte le vetrate fronte strada, di pertinenza dell’esercizio commerciale.

Fermato dai poliziotti, l’uomo è stato sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari.

Ieri, in centro città, gli agenti della volante di zona hanno sorpreso un noto pregiudicato, anch’egli 39enne, mentre nei pressi del portone di una palazzina tentava di rubare una bicicletta elettrica di cospicuo valore; colto sul fatto, l’uomo si è dato a precipitosa fuga entrando nel portone e cercando di fuggire attraverso le scale. I poliziotti hanno però fermato il 39enne, con numerosi precedenti specifici a carico, e lo hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato.