La Puglia è la regione italiana con la percentuale più bassa di persone dai 50 anni in su che non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino. E’ il nuovo primato che sottolinea la capacità vaccinale della campagna pugliese, ma non l’unico perché la Puglia è riuscita a coprire con due somministrazioni il maggior numero di cittadini per fasce d’età rispetto alla media italiana. Sono i dati che emergono dalla rielaborazione a cura della fondazione GIMBE basata sugli elementi a disposizione del Ministero della Salute e del Commissario Straordinario all’emergenza Figliuolo.

Al 24 agosto, infatti, la Puglia ha completato il ciclo vaccinale del 94,65% dei cittadini over 80, mentre la media italiana è ferma a 91,58%. Immunizzato anche il 92,72% dei 70enni rispetto all’87,44% del resto della penisola, e così via sino ad arrivare alle classi più giovani della popolazione, con la fascia 30-39 anni raggiunta dalle due dosi nel 58,54% mentre la media italiana è ferma al 54,57%.

Puglia virtuosa dunque, e nella vaccinazione della fascia over 50 in Italia nessuno ha fatto meglio. Dando uno sguardo al grafico elaborato dalla fondazione GIMBE, alla regione pugliese resta solo l’8,3% della popolazione ultra 50enne da vaccinare con almeno la prima dose, la restante parte ha ricevuto il primo vaccino o ha già completato il ciclo di immunizzazione. Alle spalle della Puglia seguono regioni come Umbria, Lazio e Lombardia. Il prossimo traguardo è quello di immunizzare in larga scala anche la popolazione under 50, mantenendo numeri al di sopra della media nazionale.

Intanto negli hub pugliesi si viaggia verso il traguardo delle 5 milioni e 300 mila somministrazioni totali. Utilizzato circa il 93% delle dosi a disposizione. I pugliesi che hanno completato la vaccinazione sono oltre 2 milioni e 300 mila, vale a dire quasi il 60% della popolazione vaccinabile.