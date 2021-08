Nel corso di un servizio finalizzato al controllo sull’uso delle certificazioni verdi, I Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Monopoli hanno scoperto una palestra, sita in centro città, al cui interno vi erano alcuni clienti privi del green pass. In particolare, una volta effettuato l’accesso, i militari hanno identificato 11 avventori, nelle varie sale di allenamento, di cui 3 sprovvisti delle certificazioni verdi. Sanzionato anche il proprietario dell’esercizio il quale, ancorchè avesse dotato la palestra dei misuratore della temperatura, non aveva verificato il possesso dei certificati all’ingresso. In regola invece due ristoranti controllati nel corso del medesimo servizio.