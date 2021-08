Al via il weekend di Ferragosto per le ultime partenze verso le località di villeggiatura. Già dal pomeriggio di ieri è stato registrato un traffico molto intenso in direzione sud, sulle principali direttrici, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione, invece, di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali. Domenica, nella giornata di Ferragosto, invece si prevede traffico intenso invece per spostamenti sulle brevi percorrenze per le tradizionali gite fuori porta, mentre un consistente flusso di traffico, in prossimità dei centri urbani, è previsto soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Da ieri è in vigore anche il divieto di transito di mezzi pesanti sino alle 22 delle domenica di Ferragosto.

Il traffico riguarderà in particolare i principali itinerari turistici anche in Puglia con la monitorata SS16 Adriatica ma anche la SS7 “Appia” e la Statale 106 Jonica. Sull’Autostrada A14 particolarmente intenso il traffico tra Bitonto e Bari Nord in direzione Taranto oltre che sul bivio della tangenziale di Bari provenendo dall’Autostrada verso Brindisi. I consigli delle Forze dell’Ordine e dei gestori di strade ed autostrade restano sempre gli stessi e si basano sul rispetto pedissequo delle regole della strada per evitare incidenti dalle conseguenze gravi soprattutto in condizioni di traffico così intenso. Non superare limiti di velocità e non guidare dopo aver bevuto. Controllare il proprio veicolo e mettere la cintura oltre ad esser sempre attenti alla distanza di sicurezza con i veicoli. Fermarsi a causa della stanchezza e non distrarsi alla guida utilizzando il cellulare.