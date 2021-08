Oltre 13 mila test con 306 casi di contagio da Covid-19 rilevati nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia. Due anche i decessi mentre scendono di dieci unità i pazienti ricoverati che si attestano a 123 nelle strutture sanitarie pugliesi.

Sono, invece, 3759 gli attualmente positivi ancora in leggera risalita mentre si contano quasi 200 negativizzati, con un dato anche qui in risalita. Novità per la Regione Puglia nell’aggiornamento quotidiano dei dati della pandemia da Covid-19. Da oggi, infatti, il bollettino sarà pubblicato quotidianamente solo sul web e non più inviato alla stampa. Sarà l’unico sistema di aggiornamento pubblico dei dati.

Tornando ai dettagli del bollettino odierno sono Bari e Lecce a guidare i contagi giornalieri con rispettivamente 78 e 71. In leggera discesa la BAT con 65 casi accertati. Si sfiorano ormai i 259 mila casi accertati da inizio pandemia mentre i test eseguiti hanno già superato i 3 milioni da qualche giorno. Per quel che concerne il carico sanitario in regione resta sia per le terapie intensive che in area medica attorno al 4% dell’occupazione dei letti. Due pazienti in più nell’area più critica che sale a 22.

Per i vaccini staccato il traguardo delle 5 milioni di dosi somministrate si viaggia verso percentuali importanti sia per la prima dose ormai al 72% della popolazione complessiva pugliese, mentre si attesa attorno al 62% il ciclo completo in entrambi i casi ben oltre la media nazionale. Per quel che concerne l’incidenza ogni 100mila abitanti la Puglia resta ancora al di sotto dei 50 casi anche se tra le province c’è in testa la BAT che sfiora i 90 casi ogni 100mila abitanti. Più contenute le altre province pugliesi.