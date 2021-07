Promuovere una comune riflessione su cosa ha funzionato e quali sono state le diverse criticità ad un anno e quattro mesi circa dall’irrompere della pandemia da Covid-19 nello scenario sanitario ed economico. A fare il punto sugli aspetti più rilevanti della gestione dell’impatto che l’emergenza ha determinato sui sistemi di Sanità e Welfare, ci ha pensato una tavola rotonda organizzata dalla Federazione Nazionale Pensionati della CISL di Bari nel capoluogo pugliese con il coinvolgimento degli attori principali di questo settore.

In questa fase, secondo la CISL è necessario svolgere una valutazione dell’attuazione delle misure che da una parte il Governo e il Parlamento, e dall’altra la Regione Puglia e le ASL di Bari e Bat, hanno varato nel corso dell’anno 2020 e una attenzione sulle prospettive per quest’anno e per gli anni seguenti.

Un dibattito stimolante affinchè si possa immaginare e riprogrammare un nuovo modello Sociosanitario, in cui non venga mai messo da parte il diritto alle cure da parte dei cittadini, salvaguardando quanti tra loro versano in condizioni di fragilità sociale ed economica, a partire dalla popolazione anziana che è quella che ha pagato e continua purtroppo a pagare il prezzo più alto di questa pandemia.