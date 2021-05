La scorsa settimana, i militari della stazione Carabinieri di Bari Picone, a conclusione di una complessa attività info-investigativa finalizzata all’individuazione dell’autore di una serie di rapine e di furti con strappo di telefoni cellulari perpetrati nei quartieri di Picone e Poggiofranco, hanno tratto in arresto – in esecuzione di una O.C.C. in carcere – un 27enne cittadino extracomunitario di origine senegalese, già gravato da precedenti di polizia per reati specifici ed irregolare sul territorio dello Stato Italiano. Il predetto, dopo aver individuato le ignare vittime, scelte per lo più tra donne e/o anziani, le pedinava e le seguiva fin quando, individuato il momento più propizio, con gesto fulmineo, strappava loro di mano il telefonino proprio mentre erano intente a chiacchierare al cellulare, dandosi a repentina fuga a piedi per le vie limitrofe.

Le indagini, che hanno richiesto un corale impegno del reparto per visualizzare le immagini di decine di telecamere di videosorveglianza della zona, si sono immediatamente ristrette su un cittadino extracomunitario di colore, con cappellino, zainetto in spalla e abbigliamento sportivo, che veniva notato aggirarsi sempre nelle stesse fasce orarie per le vie del quartiere.

Solo dopo serrate ricerche lo stesso è stato rintracciato nei pressi del Policlinico di Bari mentre si accingeva, probabilmente, a commettere l’ennesimo colpo. Lo stesso veniva poi tradotto ed associato presso la Casa Circondariale di Bari.