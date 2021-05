Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà due pluripregiudicati a vario titolo ed effettuato numerosi controlli sono stati eseguiti nel week-end nella zona del centro città e di San Girolamo-Fesca: sottoposti a controllo 28 veicoli ed elevate tre sanzioni per infrazioni al Codice della Strada. Le persone identificate sono 416, 8 sono state sanzionate per non aver rispettato le norme anti-contagio. Eseguiti controlli presso 24 esercizi commerciali, 2 dei quali sono stati sanzionati per violazioni amministrative anti-covid.

In centro città, un giovane, mentre viaggiava a bordo del proprio scooter, non si è fermato all’alt dei poliziotti ed ha tentato di guadagnare la fuga per evitare di essere sottoposto a controllo. E’ stato fermato dai poliziotti dopo un breve inseguimento per le vie del centro della città. A seguito di accertamenti, è emerso che il giovane guidava il potente scooter senza aver conseguito la patente di guida e che la sua moto era già sottoposta a sequestro amministrativo.

Indagato in stato di libertà, è stato sanzionato per le numerose violazioni al codice della strada.

In zona Europa, gli agenti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria competente un uomo per il reato di minacce e inottemperanza al provvedimento di divieto di avvicinamento alla casa familiare e alla ex moglie, dopo l’ennesima lite avvenuta in mattinata fra i due ex coniugi.

In zona Santa Caterina, i poliziotti della volante di zona, hanno bloccato un extra-comunitario che aveva asportato merce dagli scaffali del supermercato di un noto centro commerciale. Il fermato, un cittadino tunisino 30enne, pluripregiudicato senza fissa dimora, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per furto aggravato e in quanto privo di documenti validi all’idonea identificazione è stato foto-segnalato e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione al fine di regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano.