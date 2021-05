“Sindaco, porta la carezza di San Nicola alla nostra città”. Così padre Giovanni Distante, rettore della Basilica di San Nicola, ha concluso la messa in onore del santo patrono di Bari, che per il secondo anno consecutivo si celebra con modalità limitate, nel rispetto delle norme Covid.

Nel 2020, in lockdown, la chiesa era chiusa ai fedeli e parteciparono alla tradizionale messa delle 5.30 solo i sacerdoti e il sindaco. Quest’anno l’accesso era consentito, con distanziamento, ad un massimo di 130 fedeli e, infatti, la Basilica era piena per metà. La messa è stata comunque trasmessa in diretta streaming, ma sono annullati tutti gli altri riti della festa patronale, a partire dal corteo storico che avrebbe dovuto sfilare ieri sera e che è stato sostituito da una rappresentazione teatrale nel piazzale della Basilicata, chiusa al pubblico e trasmessa in diretta tv.

Anche la celebrazione eucaristica di questo pomeriggio, alle 18, con l’arcivescovo Giuseppe Satriano, seguirà le stesse regole, mentre nella città vecchia fino a domani sono in vigore stringenti restrizioni di divieto di transito veicolare e pedonale nelle principali piazze e anche sul lungomare.