Un volo della speranza, una storia di sanità che salva la vita mettendo in collegamento estremità diverse dell’Italia. Nella notte per la prima volta una degente dell’ospedale “Di Venere” di Bari è stata trasportata in aereo in direzione Bologna per potersi sottoporre a trapianto a Padova.

Tutto è avvenuto in poche ore: ieri, in tarda serata, è arrivata la chiamata dal Centro regionale trapianti del Veneto per annunciare la disponibilità di un polmone da trapiantare. Dopo la comunicazione, è iniziato il viaggio della 54enne ricoverata a Bari da un mese ed in gravi condizioni nel reparto di pneumologia. Il protocollo d’urgenza è stato avviato in tempi brevissimi. La donna è stata trasportata all’Aeroporto di Bari Palese dove l’attendeva un aereo barellato partito alle 5:30 di questa mattina, con la paziente a bordo, in direzione Bologna. Ad attendere la 54enne nell’aeroporto del capoluogo emiliano era pronta un’ambulanza che l’ha traportata presso il Policlinico universitario di Padova dove in mattinata si è sottoposta ad intervento in sala operatoria della chirurgia toracica e riceve così il trapianto del nuovo polmone. Durante l’intero viaggio la donna è stata assistita da un team di specialisti che l’ha accompagnata in ogni passo del suo percorso verso una possibile salvezza.