Traffico di droga (marijuana, hashish ed eroina) e contrabbando di tabacchi lavorati provenienti dall’Est Europa. E’ quanto scoperto dai militari della Guardia di Finanza coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia che all’alba hanno sgominato un gruppo criminale con base a Polignano a Mare eseguendo misure cautelari a carico di 8 soggetti. In totale sono 23 le persone indagate per diversi reati.

L’indagine denominata “Phoenix” svolta attraverso incrocio di dati, intercettazioni, registrazioni video, controlli e pedinamenti ha portato al sequestro di una tonnellata di droga, di oltre 2 tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, 30 mila euro in contanti, 2 autoarticolati e 3 automobili con conseguente denuncia di 11 soggetti, 6 dei quali tratti in arresto.

La compravendita di droga e tabacchi era gestita da un pregiudicato polignanese che riforniva il gruppo criminale anche di sostanze pericolose come la marijuana “Amnesia” (miscelata con metadone e eroina). Invece le sigarette commercializzate illecitamente rientrano nella categoria “cheap white” provenienti da Russia, Emirati Arabi, Cina e Ucraina. Per il trasporto di droga e tabacchi il gruppo organizzava carichi di copertura come composta di frutta e pellet per caldaie.

Al termine delle operazioni 8 soggetti sono stati condotti in carcere, il pellet impiegato come carico di copertura donato ad una confraternita religiosa e 3 automezzi assegnati alla Croce Rossa Italiana.