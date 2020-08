Indagini sono in corso per individuare il conducente dell’auto pirata che ieri sera, intorno alle 20, ha investito in via Caldarola a Bari una donna di 74 anni, attualmente ricoverata al Policlinico di Bari. La vittima non sarebbe in pericolo di vita. Dopo essere stata investita è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Di Venere di Carbonara per le prime cura e poi trasferita al Policlinico. Non è in prognosi riservata.

Sull’investimento indaga la Polizia locale di Bari che, dopo i rilievi sul posto, ha avviato gli accertamenti per identificare il conducente datosi alla fuga. A supportare le indagini gli investigatori stanno raccogliendo dichiarazioni di testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.