Assalto al bancomat delle Poste di via Biebescheim Am Rhein a Palo del Colle. Questa mattina, con una pala meccanica i rapinatori hanno sfondato la cancellata e hanno strappato lo sportello automatico dal muro. Dopo aver aperto la cassa e rubato i soldi sono fuggiti. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’assalto e rintracciare i rapinatori.