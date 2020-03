Tempo di lettura: < 1 minuto

Non si ferma lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio del nord-barese. Questa volta nella rete dei Carabinieri ci sono finite due donne arrestate in due diverse operazioni a Terlizzi e Molfetta.

Per entrambe è scattata anche la denuncia per violazione dell’articolo 650 del codice penale a causa del mancato rispetto del decreto “anti-Covid-19”. A Terlizzi, i militari hanno intercettato un’auto con a bordo un uomo e una donna provenienti da Bisceglie. Dopo un’attenta ispezione della vettura, gli uomini dell’Arma hanno scoperto che la donna aveva occultato nel veicolo oltre 50 grammi di eroina. Ai suoi polsi sono scattate le manette, mentre l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.

A Molfetta, invece, è stata arrestata una 28enne. I carabinieri, insospettiti dalla presenza in strada della donna, hanno deciso di procedere con la perquisizione personale e domiciliare: con sé la 28enne aveva una dose di marijuana, in casa, nascosti nell’armadio della camera da letto, 76 grammi dello stesso tipo di droga per un totale di 48 dosi pronte per essere vendute. Mentre all’interno di un elettrodomestico dell’abitazione è stata rinvenuta la somma di 1.800 euro ritenuta il provento dell’illecita attività di spaccio.

Infine i Carabinieri hanno condotto nel carcere di Trani un 55enne molfettese che deve espiare una pena di 1 anno e 1 mesi di reclusione per furto aggravato in concorso ed associazione per delinquere, e un 65enne terlizzese, già detenuto domiciliare, per inosservanza delle prescrizioni imposte.