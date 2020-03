Tempo di lettura: < 1 minuto

In un palazzo del quartiere Nuovo San Paolo di Bari una famiglia di cinesi residenti ha donato a tutti i condomini mascherine protettive. La sorpresa di questa mattina per i condomini è stata trovare in ciascuna cassetta delle lettere una busta con all’interno le mascherine, tre per ogni famiglia. Ogni busta da lettera è stata personalizzata con disegni e scritte colorate. “Andrà tutto bene” e “ce la possiamo fare” sono alcune delle frasi impresse sulla carta, decorata con immagini di cuori, arcobaleni, bandiere e alberelli.