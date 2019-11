Spaccio di droga in via Sandro Pertini a Bitonto: arrestato pusher 28enne

Continuano i controlli antidroga dei Carabinieri della Stazione di Bitonto. La scorsa notte, durante l’ennesima verifica nella zona di via Sandro Pertini, è stato arrestato C.C. 28enne, già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, sorpreso a cedere stupefacente ad un avventore, notata la presenza dei militari dell’Arma, tentava invano la fuga, cosi come l’acquirente. I Carabinieri sono riusciti tuttavia a bloccarli ed a recuperare sia la dose di marijuana oggetto della cessione, sia un’ulteriore dose sulla persona dello spacciatore. Tradotti in caserma, l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Bari quale assuntore di sostanze stupefacenti, mentre C.C. è stato arrestato e, su disposizione della competente A.G., sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.