Blitz antidroga a Japigia: arrestate 7 persone con un 1,5 kg di stupefacenti

Nelle prime ore del mattino i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bari Centro hanno arrestato 4 uomini e 3 donne in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di F.I. 31enne, censurato, C.A.G. 28enne, censurato, G.R., 24enne, incensurato, D.B.G. 53enne, incensurata, A.T. 32enne, incensurata, A.I. 30enne, incensurata, tutti sorpresi all’interno dell’abitazione della famiglia A.T., mentre confezionavano: kg. 1,200 sostanza stupefacente del tipo “hashish”, suddivisi nr. 300 dosi; gr. 97 sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, suddivisi nr. 295 dosi; gr. 124 sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, suddivisi nr. 77 dosi.

Nella stessa operazione antidroga veniva arrestato anche F.R. 53enne, censurato, trovato in possesso, a seguito di perquisizione, di gr. 32 sostanza stupefacente del tipo “hashish”, suddivisi nr. 20 dosi; gr. 43 sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, suddivisi nr. 40 dosi.

Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e verranno analizzate dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari. Gli uomini arrestati, su disposizione della competente A.G., sono stati associati alla Casa Circondariale di Bari, mentre le donne sono state tradotte presso la Sezione Femminile della Casa Circondariale di Trani.