Spacciava hashish e marijauna sotto casa: arrestato giovane pusher

I Carabinieri della Stazione di Palo del Colle, nella scorsa notte, durante servizio perlustrativo, hanno notato un giovane, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, sostare con comportamenti sospetti dinanzi alla propria abitazione. E’ stato, pertanto, predisposto un adeguato servizio di osservazione che ha consentito ai militari operanti di constatare diversi scambi, che il giovane effettuava con altri ragazzi che frequentemente si portavano fuori dalla sua abitazione. Dopo aver acclarato tale via vai di persone, i militari sono intervenuti bloccando il giovane unitamente all’ultimo acquirente, proprio nel momento in cui stava cedendo un dose di sostanza stupefacente del tipo hashish. Entrambi perquisiti, l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Bari, in quanto aveva appena acquistato una dose di droga del peso di 1,3 gr, mentre il giovane spacciatore è stato trovato in possesso di 7 stecchette di hashish del peso di gr. 5,6, una bustina in cellophane trasparente contenente marijuana del peso gr. 3,7, un telefono cellulare e la somma di banconote di vario taglio pari a euro 815,00, ritenuta il provento dell’attività di spaccio, tutto opportunamente sequestrato. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Bari.