Due feriti nell’agguato di ieri sera in via Aporti a Bitritto: si cerca la “mano” che ha sparato

Notte di indagine per i carabinieri per risalire chi sono i due che hanno esploso dieci colpi di pistola calibro 9 tra la gente che ieri sera si trovava in via Aporti a Bitritto, paese della provincia di Bari. Due le persone rimaste ferite: Attilio Gargaro, 37enne con diversi precedenti penali e un passate di 70 anni, finito sulla linea di fuoco.

Dopo aver sparato, i due ricercati sono scappati in sella a uno scooter. I feriti, subito soccorsi dal personale sanitario del 118, sono stati trasportati in ospedale. I carabinieri, che hanno effettuato rilievi balistici e sentito alcuni testimoni, stanno visionando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.