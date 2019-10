Cammina a piedi in tangenziale, muore travolto da un’autocarro

Un uomo è morto dopo essere stato investito da un autocarro mentre percorreva a piedi la statale 16 all’altezza dello svincolo per Bari-Santa Fara in direzione Nord. L’uomo non è ancora stato ancora identificato e non è chiaro se stesse camminando a bordo strada o stesse tentando di attraversare la carreggiata.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha constatato la morte dell’uomo. Per consentire i rilievi dell’incidente, è stato necessario chiudere la corsia centrale e di sorpasso del tratto interessato dall’investimento. Indaga la Polizia stradale.