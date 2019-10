Riparte la nuova stagione della sezione basket del CUS Bari

Ha preso forma la nuova stagione del Basket CUS Bari, ed ora si attende solo l’inizio dei campionati, previsto per sabato prossimo. Cambiano gli obiettivi e le modalità operative in atto nella gestione precedente. Troppo agonistico l’orientamento passato con poca attenzione alla cura dei centri di avviamento allo sport. Un cambio di rotta netto.

Nel giro di boa, della nuova dirigenza il felice riavvicinamento di numerosi storici ex atleti, che hanno plaudito al nuovo corso. La sezione Basket del CUS Bari è pronta ad affrontare il campionato con onore e passione, ma ha come obiettivo principale quello di valorizzare il prestigiosissimo e ricco vivaio del Centro Universitario Sportivo, che vanta atleti di tutto rispetto con oltre 200 ragazzi distribuiti nelle fasce d’età che vanno dal minibasket agli under 20. Ma gli obiettivi sono tanti e ambiziosi. Dello staff tecnico fanno parte Mimmo Traversa, Simone Casorelli, Giuseppe Vernich e Salvo Cannarella. Casorelli proveniente dall’Avellino di serie A, purtroppo fallita.

I coordinatori e il caposezione uomini pragmatici, hanno le idee chiare su come lavorare, obbiettivi da raggiungere e come arrivarci.

Nel servizio le interviste.