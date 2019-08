Bimbo rischia di annegare in mare dopo che batte la testa sugli scogli

È scivolato mentre camminava sugli scogli in riva al mare, battendo violentemente la testa per poi finire in acqua, rischiando di annegare. Sono gravi le condizioni di un bambino di 3 anni, vittima di un incidente avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 14, in un tratto di spiaggia del Canalone, nel quartiere San Girolamo di Bari.

Non è ancora ben chiara la dinamica dell’episodio. In base ad una prima ricostruzione, sembra che il piccolo sia in qualche modo sfuggito al controllo dei familiari che erano con lui, allontanandosi da solo. Improvvisamente avrebbe perso l’equilibrio, finendo in mare, dopo aver battuto il capo su uno scoglio. A salvarlo da un sicuro annegamento è stato un bagnante, che ha richiamato l’attenzione delle persone sulla spiaggia. In attesa dell’intervento degli operatori del 118, il piccolo è stato soccorso da una giovane aviera dell’Aeronautica e da un’altra ragazza. Arrivata l’ambulanza, il bimbo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico, dove è adesso ricoverato in codice rosso. I medici stanno facendo tutto il possibile per salvarlo, ma le sue condizioni sarebbero molto preoccupanti. Sul posto, assieme ai sanitari, anche la Polizia di Stato, che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.