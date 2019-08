In Puglia ben due affitti su tre delle case-vacanze sono irregolari

Estate: tempo di sole, mare, ferie e purtroppo anche di qualche irregolarità di troppo. È così, ad esempio, per gli affitti delle case-vacanze che, in base ad una serie di controlli effettuati dalla Guardia di Finanza su tutto il territorio nazionale, vede la Puglia come seconda regione in Italia per numero di anomalie riscontrate nelle locazioni. Il dato che emerge è molto significativo: ben due affitti su tre, nel periodo estivo, non sono in regola. Spesso, infatti, chi fa alloggiare i turisti nelle proprie abitazioni, nelle principali località balneari, lo fa senza sottoscrivere un regolare contratto e quindi evadendo le tasse. Un fenomeno, quello scoperto nel corso dei controlli delle Fiamme Gialle, che conferma le preoccupazioni delle associazioni degli albergatori che già da mesi denunciano il dilagare degli affitti in nero negli appartamenti dove trascorrere le ferie. Un monitoraggio del mercato degli annunci delle case-vacanze in Puglia è stato fatto da Federalberghi. Ciò che è emerso è che già a febbraio di quest’anno, sulle principali piattaforme in rete, sono state pubblicate 37mila offerte. Un numero che è cresciuto rispetto al passato e che certamente aumenterà ancora.

La richiesta dell’associazione è di una regolamentazione del settore. Chi affitta in nero i propri immobili, come appartamenti e ville al mare o case in città, fa spesso ricorso ad un escamotage: se il soggiorno è breve, cioè non supera i tre giorni, non sono necessarie le autorizzazioni – fa sapere Federalberghi. In questo modo risulta facilissimo sfuggire ai controlli. Per questo occorre una specifica legge nazionale che regolamenti il comparto, bloccando gli abusivi. A beneficiarne sarebbe l’intera macchina turistica pugliese.