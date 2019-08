Rubano gioielli da cassaforte di appartamento: arrestati due malfattori

I carabinieri di Bari hanno arrestato in flagrante, per furto aggravato in concorso, due uomini del posto, un 44enne, e un 62enne, che hanno rubato diversi gioielli dalla cassaforte di un appartamento nel quartiere Carrassi.

Ad attirare l’attenzione dei militari in borghese è stato l’atteggiamento sospetto dei due malviventi, che si aggiravano a piedi con fare circospetto nei pressi di alcune abitazioni. A un certo punto uno dei due ha estratto un trolley da un’auto parcheggiata, e insieme si sono diretti verso una casa, per poi introdursi con la valigia. Uno dei due è rimasto all’esterno fungendo da palo.

Usciti, i carabinieri che si erano appostati li hanno fermati: inutili sono stati i tentativi di fuggire e disfarsi di cellulari e guanti utilizzati per il colpo. Nel trolley i militari hanno trovato bombole d’ossigeno collegate a un cannello metallico, usato per tagliare le casseforti, arnesi atti allo scasso, un piede di porco, i gioielli rubati e 160 euro in contanti. Restituita ad un’ignara 65enne tutta la refurtiva costituita da anelli, bracciali, orologi, catenine e pendagli, tutti oggetti in oro. I due sono stati portati in carcere.