Scacco alla “Banda della Bmw”: arrestati 5 pericolosi componenti

Stamane i Carabinieri della Compagnia di Triggiano, dopo mesi di indagini, hanno tratto in arresto 5 pluripregiudicati, componenti della nota banda della Bmw, accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti, ricettazione e riciclaggio. Quattro di essi sono originari del nord dell’Albania ma ormai residenti da oltre un ventennio nei territori di Cassano delle Murge e Santeramo in Colle. Indagati altri tre soggetti di nazionalità italiana che sono stati individuati come fiancheggiatori.

Da settembre 2018 a febbraio 2019 durante vere e proprie scorrerie la banda metteva a segno numerosi colpi all’interno di esercizi commerciali, stazioni di servizio, bar e tabaccherie oltre a numerosi furti di autovetture e assalti a bancomat di banche e poste con l’utilizzo di esplosivo.

Agli arrestati, ritenuti pericolosi criminali, vengono contestati oltre 20 reati e diverse centinaia di migliaia di euro di danni. Per mesi hanno terrorizzato la provincia pugliese ed inoltre sono riusciti a mettere a segno altri colpi anche fuori regione, tra questi l’assalto ad un bancomat di Comunanza, paesino nella provincia di Ascoli Piceno.

Nel corso delle attività investigative sono state sequestrate diverse autovetture di grossa cilindrata utilizzate per i colpi e parti delle refurtive.