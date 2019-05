Successo per la IV edizione di “Rotta verso Bari”

Un successo e tanta curiosità per la quarta edizione di “Rotta verso Bari” il progetto ideato dall’assessorato comunale allo Sport in collaborazione con le federazioni di Vela, Canoa e Canottaggio, i circoli nautici e le associazioni cittadine per promuovere la pratica degli sport nautici tra i bambini e i ragazzi dai 8 ai 13 anni, rinsaldando al contempo il rapporto della città con il mare.

Nel fine settimana appena conclusosi al CUS Bari tantissimi i bambini coinvolti che hanno provato le attività e appreso le informazioni sulle varie pratiche sportive. In base al numero degli iscritti e alle attività scelte, saranno quindi organizzati dei corsi gratuiti della durata di 20 ore ciascuno a cura delle associazioni: le iscrizioni avverranno secondo l’ordine cronologico delle domande, con precedenza riservata a coloro che non hanno partecipato alle precedenti edizioni, che hanno coinvolto complessivamente 2.000 minori baresi.