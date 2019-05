Spaccio di stupefacenti: arrestati due pusher dai Carabinieri

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai reati inerenti lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Putignano hanno predisposto uno specifico servizio di appostamento e osservazione che ha portato all’arresto di un 58enne ed un 17enne.

I predetti, durante un controllo alla circolazione stradale, sono stati fermati a bordo di una utilitaria guidata dal 58enne. Nella circostanza, mentre venivano fatti scendere dal mezzo per essere sottoposti ad un controllo più accurato, il 17enne, con una mossa fulminea, si dava a precipitosa fuga a piedi, venendo investito da un autovettura in transito. Il giovane riusciva, comunque, a proseguire nella corsa, trovando riparo in un sottano, ove veniva raggiunto e bloccato da un militare che si era posto al suo inseguimento. Nella circostanza, veniva inoltre recuperato un involucro contenente un Kg 1,1 di hashish di cui il giovane aveva cercato di liberarsi durante la fuga.

La successiva perquisizione consentiva di rinvenire nella disponibilità degli arrestati la somma contante di circa euro 2000 ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il minore, per le lesioni provocate dall’investimento, veniva medicato da personale sanitario del locale Ospedale, ottenendo pochissimi giorni di prognosi.

La droga rinvenuta e le banconote sono state sottoposte a sequestro. Alla luce di quanto sopra, i due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizioni delle competenti Autorità Giudiziarie, sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di giudizio. La droga nei prossimi giorni verrà analizzata dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Bari al fine di verificarne la qualità.