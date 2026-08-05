A partire da oggi è tornato completamente percorribile il tratto della strada statale 96 “Barese”, a Palo del Colle (BA), grazie alla rimozione del cantiere attivo in direzione Bari.

Il cantiere, compreso tra il km 109,500 e il km 109,600, è stato istituito lo scorso aprile, a seguito delle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio la scorsa primavera e che hanno provocato il cedimento di una porzione delle reti di contenimento, poste a protezione della parete rocciosa lungo la trincea stradale, con il conseguente distacco di un masso di grossa entità sulla sede stradale. Per garantire la sicurezza della circolazione, è stata disposta la chiusura di una corsia di marcia, in attesa degli interventi di consolidamento del versante.

Le squadre Anas hanno completato le verifiche di stabilità del versante e la rimozione del materiale accumulato sul piano viabile, consentendo la riapertura con più di un mese di anticipo rispetto al termine originariamente previsto, fissato al 30 settembre 2026.

La conclusione anticipata dei lavori ha consentito di restituire l’intera sede stradale alla piena disponibilità degli utenti proprio nel periodo di maggiore intensità del traffico legato alla stagione estiva, a beneficio della mobilità e dell’economia del territorio.