Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e aree di sosta nei cinque Municipi del Comune di Bari, grazie ai fondi già destinati alle manutenzioni e allo stanziamento aggiuntivo di 16 milioni di euro reso subito disponibile con variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2026/2028. Gli interventi sono partiti sul territorio di tutti e cinque i Municipi nell’ambito dell’accordo quadro triennale dedicato, e stanno procedendo secondo la programmazione condivisa tra l’assessorato alla Cura del territorio, le presidenti dei Municipi e le strutture tecniche comunali, con l’obiettivo di rispondere in modo puntuale alle esigenze dei diversi quartieri.

Nel dettaglio, per quanto riguarda il Municipio 4, che comprende Carbonara, Ceglie, Loseto e Santa Rita, sono partite questa mattina le operazioni in strada Guarda Ciucci: nella giornata di oggi è stata livellata la superficie con misto granulare stabilizzato, in modo da poter procedere domani con la posa del nuovo asfalto. A Ceglie le lavorazioni proseguiranno nei prossimi giorni con gli interventi su via Madonna della Pietà, via Piave, via Tripoli, via Risorgimento, via Cavour, via Principe Amedeo, via Buonarroti e vico Gallo. Sempre nel territorio del Municipio 4, è stata inoltre completata la realizzazione del nuovo marciapiede in via Crispi, a Loseto, lungo circa 200 metri, che congiunge la parte vecchia del quartiere all’attraversamento pedonale di Loseto nuova: un intervento molto atteso su una strada utilizzata dai tanti residenti che devono raggiungere il capolinea dell’Amtab, presente nello slargo di via Crispi, e la fermata della metropolitana Bari-Bitritto.

«Prosegue senza sosta la realizzazione del piano straordinario e condiviso di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e aree sosta, che abbiamo costruito insieme ai territori, raccogliendo le principali segnalazioni sulle priorità cui dare rapida risposta», ha spiegato l’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi. «Al primo stanziamento di circa 7 milioni di euro si è aggiunta una parte dei 16 milioni destinati alle manutenzioni di strade, scuole, mercati e impianti sportivi, come chiesto dal sindaco al Consiglio comunale». L’assessore ha ricordato che il piano di interventi restituirà decoro e funzionalità ad alcune strade che da anni attendono un intervento, affiancandosi alle riasfaltature già in corso da parte di AQP ed Enel e al rifacimento del pacchetto stradale su 24 chilometri di grandi arterie cittadine, lungo le direttrici interessate dal futuro BRT. «Andiamo avanti, dunque, a ritmo serrato su tutti e cinque i Municipi», ha aggiunto Scaramuzzi. «Oggi partiamo con il rifacimento dell’asfalto su numerose strade di Ceglie. Nelle scorse ore, inoltre, abbiamo completato l’intervento su un’arteria fondamentale della nostra città, viale Europa: un grande lavoro di manutenzione straordinaria, concentrato anche nelle ore notturne, che ha riguardato oltre due chilometri di strada, oggi totalmente riqualificata, più comoda e fluida. Per renderla ancora più sicura, infine, abbiamo realizzato la nuova segnaletica orizzontale, che ricorda in modo evidente e chiaro i limiti di velocità da rispettare».

«La realizzazione del marciapiede di Loseto appena conclusa e, ora, l’avvio del rifacimento dell’asfalto di strada Guarda Ciucci, sono interventi di particolare valore anche simbolico, perché molto attesi dai residenti», ha dichiarato la presidente del Municipio 4, Mariachiara Addabbo. «Strada Guarda Ciucci è, infatti, da sempre al centro delle attenzioni del territorio, perché soggetta purtroppo al terribile fenomeno dei roghi tossici. Si tratta di una strada di collegamento con Valenzano, alle spalle del cimitero di Ceglie: con questo intervento siamo certi diventerà più accessibile e più sicura. Sono felice oggi di poter finalmente condividere un calendario di interventi che permetteranno di riasfaltare intere strade, a partire da Ceglie del campo».

«La conclusione dei lavori su via Europa è per noi un grande traguardo», ha sottolineato la presidente del Municipio 3, Luisa Verdoscia, «perché abbiamo una strada completamente riasfaltata, con una segnaletica che riporta in quattro diversi punti, in modo nitido ed evidente, quali sono i limiti di velocità da rispettare. Siamo certi che questo intervento ridurrà l’incidentalità e renderà viale Europa molto più sicura».

Grazie al programma di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, da inizio anno sono stati già completati o sono in corso interventi su tutto il territorio cittadino, tra cui l’area di sosta di San Girolamo, nel Municipio 3, la sistemazione provvisoria di un’area destinata a parcheggio a Santo Spirito, nel Municipio 5, via Guglielmo Appulo, viale Archimede, strada Pantaleo, l’area adiacente al Parco Maugeri e via San Giorgio, tutti nel Municipio 1, i lavori preparatori della viabilità di accesso al MAAB, nel Municipio 2, oltre a viale Europa, nel Municipio 3, e a strada Guarda Ciucci e al marciapiede di via Crispi, nel Municipio 4.

Sono già in calendario, a partire da settembre, i prossimi lavori, che interesseranno numerose strade del Municipio 2, tra cui via De Ferrariis, via Comes, via Poli, via Mariano Santo, via Niceforo, via Cozzoli, via Capaldi, via Turati tra viale Einaudi e via Santomauro, strada San Giorgio Martire, via Lucarelli, viale Bartolo, via Camillo Rosalba tra via Lucarelli e via Dell’Andro e la rampa di via Lucarelli, oltre a via Vittorio Veneto, nel Municipio 4, e all’ex SP 54, via D’Annunzio e via Udine, fino alla traversa IV di via Napoli, nel Municipio 5.