È stato bloccato e arrestato subito dopo aver scippato una bambina di 12 anni del suo telefono cellulare mentre si trovava su un bus. A procedere all’arresto un poliziotto fuori servizio che, accortosi di quanto stava accadendo, ha rincorso l’autore del furto e lo ha bloccato dopo pochi minuti. I fatti risalgono a sabato scorso quando, nel tardo pomeriggio, un uomo di 34 anni, originario della Guinea Bissau, a bordo di un autobus di linea, si è avvicinato alle spalle della bambina. Non appena il bus effettuava la sosta presso la fermata di viale Unità d’Italia (all’altezza di Largo Ignazio Ciaia), l’uomo attendeva l’apertura delle porte e, con un gesto fulmineo, strappava violentemente il telefono dalle mani della minore, dandosi ad una precipitosa fuga. In quel momento, un poliziotto libero dal servizio in attesa dell’autobus, veniva attirato dalle urla della bambina che, nel frattempo, si era messa all’inseguimento dell’autore dello scippo.

Il poliziotto, un Commissario di Polizia in forza alla Squadra Mobile di Bari, intuito quanto accaduto, notava che il soggetto era entrato all’interno di Parco Rossani, pertanto, al fine di bloccarlo, lo anticipava dirigendosi verso l’uscita del parco. Il fuggitivo, non si accorgeva della presenza del funzionario di polizia e, pertanto, gli andava incontro venendo prontamente bloccato. Dopo pochi secondi sopraggiungeva la bambina che spiegava la dinamica dei fatti. Il poliziotto le consegnava il cellulare con il quale venivano avvisati i genitori che, giunti in Questura, sporgevano denuncia per quanto accaduto.

L’autore, quindi, veniva tratto in arresto per il reato di furto con strappo aggravato dal fatto di averlo commesso su un mezzo di trasporto pubblico.

Sentita l’autorità giudiziaria, il 34enne, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Bari in attesa di essere giudicato con il rito per “direttissima”. Il lunedì seguente l’Autorità Giudiziaria convalidava l’arresto e l’autore del reato veniva condannato, patteggiando la pena.