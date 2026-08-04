“Sono necessari 5 miliardi in più altrimenti salta il sistema pubblico regionale”: sono queste alcune delle dichiarazioni rilasciate ieri alla stampa dal Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, in occasione del primo incontro della task force da lui istituita per far fronte alla crisi sanitaria regionale e avviare un monitoraggio strutturale della gestione della sanità pubblica pugliese.
Nel gruppo istituito e presieduto da Decaro, tutti i vertici della sanità pugliese. Diversi i temi all’ordine del giorno: i servizi di emergenza-urgenza, la fase 2 dell’abbattimento delle liste d’attesa e la mobilità passiva.
E, al centro, il tema più scottante: il contenimento di un’ingente spesa sanitaria, dinanzi a un aumento di costi, afferma il Presidente Decaro, inevitabile, ma, riducibile.
Damiana Civita