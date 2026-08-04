Volti coperti da cappucci, cappellini e fazzoletti e mazze in pugno. È così che due persone, presumibilmente un uomo e una donna, hanno fatto irruzione, all’alba di oggi, martedì 4 agosto, all’interno di un bar di Bitonto, portando via il denaro contenuto nel registratore di cassa.

L’episodio è avvenuto intorno alle 4.30, quando la coppia si è presentata presso l’attività, in Piazza Repubblica, aperta anche nelle ore notturne. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe rimasta all’esterno, facendo da “palo”, mentre l’uomo è entrato da solo nel bar.

Armato di mazza, il rapinatore ha minacciato il titolare di danneggiare il locale, intimandogli di consegnare l’incasso. L’esercente, temendo per sé stesso e per la propria attività, non ha potuto far altro che acconsentire alla richiesta dell’uomo, dandogli il denaro, il cui ammontare è ancora in corso di quantificazione. Un colpo rapidissimo, conclusosi nel giro di pochi secondi, con i due malviventi che si sono allontanati a piedi, in direzione del centro cittadino, svanendo nel buio della notte. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Gli agenti della Scientifica hanno eseguito i rilievi e acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del locale. I filmati sono adesso al vaglio degli investigatori, nel tentativo di ricostruire gli spostamenti dei due responsabili e raccogliere elementi utili alla loro identificazione.

Fabrizio Ricciardi