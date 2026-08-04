Tra i cinquemila ettari di boschi, macchia mediterranea e pascoli già andati in fiamme in appena due mesi in Puglia c’è anche l’ettaro incendiato ieri pomeriggio a Canosa nei pressi del Castello in una pineta a ridosso delle abitazioni nella zona alta del centro storico. Un momento di tensione disinnescato dal pronto intervento dei volontari del servizio AIB, Antincendio Boschivo di Anpana e Misericordia, oltre che da vigili del fuoco e Polizia Locale. Un lavoro certosino che ha permesso di contenere i danni anche se vento e grande caldo avrebbero potuto rappresentare un fattore di propagazione molto rapido. Un po’ come avvenuto nelle scorse settimane a Minervino dove in fiamme ci sono finiti centinaia di ettari di terreni ed è stata anche interessata parte della città con i roghi arrivati in pratica a ridosso delle abitazioni. Nel solo mese di luglio, secondo i dati Effis di Copernicus ed analizzati da Coldiretti, sono stati quasi 4mila gli ettari andati in fumo. Nel barese una vera e propria escalation nell’ultimo mese con circa 2mila ettari bruciati. Mentre nell’arco dei due mesi estivi sin qui trascorsi seguono Foggia con poco più di mille e la BAT con poco meno di mille ma con un incremento importante proprio nel mese di luglio e pesa, inevitabilmente, il tanto territorio in fiamme tra Minervino e Spinazzola. Si scende un po’ a Lecce e Taranto con rispettivamente 542 e 478 ettari mentre Brindisi può tirare un sospiro di sollievo con soli 24 ettari bruciati. Il problema è che la maggior parte di questi roghi vede la mano dell’uomo come miccia di innesto. Azioni dolose di piromani senza scrupoli all’interno di un contesto generale di incuria, comportamenti irresponsabili ma soprattutto di un cambio climatico che inevitabilmente pesa su questo tipo di situazioni. L’emergenza naturalmente continua a scatenare le reazioni come quella di Coldiretti che parla di territorio da difendere prima che bruci considerando che le fiamme spesso colpiscono non solo terreni abbandonati ma anche colture, aziende e biodiversità, ma anche quella di Legacoop Puglia che parla di una richiesta formale alla regione per una pianificazione diffusa ed una gestione attiva del patrimonio forestale.