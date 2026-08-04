Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha incontrato questa mattina la nuova prefetta di Bari, Rossana Riflesso, per un primo confronto istituzionale successivo al suo insediamento. L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e collaborazione e ha rappresentato l’occasione per condividere alcune delle principali questioni che interessano il territorio cittadino e metropolitano, confermando la volontà di proseguire il proficuo rapporto di collaborazione istituzionale tra Comune e Prefettura.

«È stato un primo incontro molto positivo, che ci ha consentito di confrontarci sui principali temi che interessano la nostra comunità e di condividere un metodo di lavoro fondato sulla collaborazione e sul dialogo costante tra le istituzioni», ha dichiarato il sindaco Leccese. «Abbiamo affrontato anche questioni di particolare attualità, come quella dei roghi tossici, insieme ad altre problematiche che riguardano la sicurezza e la legalità sul territorio. Sono temi che continueremo ad approfondire nei prossimi mesi, con l’obiettivo di individuare risposte sempre più efficaci e coordinate nell’interesse della città e dei cittadini».

Leccese ha inoltre rivolto un augurio alla nuova prefetta: «Alla prefetta Rossana Riflesso rinnovo i migliori auguri di buon lavoro. La sua competenza, abbinata all’esperienza e alla conoscenza del territorio, rappresenterà un valore aggiunto per il territorio. Sono certo che sapremo portare avanti quello spirito di collaborazione che ha ispirato i rapporti istituzionali in questi anni».