“Sono un prefetto impiccione: ho dei limiti di competenza stabiliti dalle norme, ma secondo me un Prefetto deve trovare soluzioni”. Si è presen-tata così, alla stampa, il nuovo prefetto di Bari Rossana Riflesso, inse-diatasi il 3 agosto dopo la nomina dal Consiglio dei ministri, su indica-zione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Barese, 62 anni, la-scia la guida della Prefettura di Avellino per assumere l’incarico nel ca-poluogo pugliese. Diversi gli incarichi assunti nel corso della sua carrie-ra, tra cui, nominata Prefetto nel2022, la guida della Prefettura di Barlet-ta Andria Trani. Tanti i temi su cui si è soffermata Rossana Riflesso, a partire dal grande problema degli assalti ai bancomat. Tra le priorità an-che l’attenzione alle inflitrazioni mafiose. Importante anche il tema del-la sicurezza e a chi le domanda se chiederà al Viminale ulteriori rinforzi risponde: “Vedremo, io ci proverò”.