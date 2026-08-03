È finita agli arresti domiciliari l’addetta ai bagni di Parco Rossani di Bari, ritenuta responsabile dell’aggressione di Giuditta D’Elia, la studentessa 26enne di Toritto picchiata brutalmente nel pomeriggio del 23 luglio, all’interno del parco pubblico del capoluogo.

Alla donna, Angela Memoli di 31 anni, la Polizia Locale ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale del capoluogo, su richiesta della Procura. È accusata di lesioni aggravate e rapina, in quanto, durante l’aggressione, alla vittima sarebbero stati anche sottratti effetti personali, cellulare, chiavi e borsa.

A prendere parte al pestaggio, assieme alla 31enne – secondo la tesi dell’accusa – sarebbero state altre tre donne (al momento non ancora identificate) ed il compagno. Coinvolti anche alcuni giovanissimi, la cui posizione è al vaglio della Procura per i Minorenni di Bari.

A denunciare l’accaduto era stata la stessa vittima, attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. Stando al racconto della 26enne, l’aggressione sarebbe nata da futili motivi. Mentre si apprestava ad utilizzare i bagni pubblici, una bambina di circa 10 anni (la figlia dell’addetta ai servizi igienici del parco) le avrebbe sbarrato la strada, spruzzandole addosso dell’acqua con una pistola giocattolo e cercando di bagnarle il cellulare. La ragazza avrebbe quindi provato a spostare la bimba, scatenando immediatamente la furiosa reazione di un gruppo di adulti e di diversi minorenni. La vittima sarebbe stata scaraventata a terra e colpita con calci e pugni, rimediando lesioni al volto giudicate guaribili in una quarantina di giorni. Una violenza brutale, avvenuta sotto gli occhi di decine di persone che, tuttavia, non avrebbero mosso un dito per fermare l’aggressione.

Nelle scorse ore, la stessa studentessa, con un nuovo video pubblicato sui social, ha denunciato di essere stata nuovamente bersaglio di insulti e minacce sempre nel Parco Rossani. L’area verde cittadina sarebbe stata di recente teatro di un nuovo inquietante episodio: una molestia sessuale ai danni di una giovane ragazza che, per difendersi, avrebbe sferrato un calcio nei testicoli del molestatore.