Questa mattina, a Palazzo di Città, è stato conferito un riconoscimento a Francesco Caroli, coordinatore nazionale della Rete Città Sane OMS e pugliese, originario di Martina Franca, per l’impegno profuso nella promozione di politiche pubbliche orientate alla salute e al benessere delle comunità locali. All’iniziativa hanno partecipato il sindaco di Bari, Vito Leccese, il delegato del sindaco ai comuni e ai Balcani, Tommaso Garofalo, anche promotore del paradigma della «Diplomazia dei Sentimenti», e il delegato del sindaco alle Politiche della Salute, Giuseppe Cascella.

Nel corso dell’appuntamento, il sindaco Vito Leccese ha evidenziato il valore della collaborazione tra le città nella costruzione di politiche innovative per la salute pubblica. «Le città sono oggi il luogo in cui vive la gran parte della popolazione mondiale», ha dichiarato Leccese. «Sono spazi complessi, attraversati dalle grandi sfide del nostro tempo, ma rappresentano anche il contesto ideale per sperimentare soluzioni capaci di migliorare concretamente la qualità della vita delle persone. Per questo siamo orgogliosi di far parte della Rete Città Sane OMS e di poter contribuire a un confronto continuo tra amministrazioni che condividono esperienze, progetti e buone pratiche». Il sindaco ha aggiunto che, di fronte ai cambiamenti climatici e alle trasformazioni urbane, investire nella salute significa anche realizzare città più verdi e sostenibili, con una migliore qualità dell’aria, più spazi pubblici e servizi di prossimità, sottolineando l’intenzione dell’amministrazione di continuare a lavorare in questa direzione, nella convinzione che il benessere delle comunità si costruisca ogni giorno attraverso le scelte delle amministrazioni locali.

Il delegato del sindaco alle Politiche della Salute, Giuseppe Cascella, ha ricordato come la salute non coincida semplicemente con l’assenza di malattia, ma sia il risultato di politiche pubbliche integrate. «La salute nasce nei quartieri, nelle scuole, nei parchi, nella qualità dell’ambiente urbano e nelle scelte che riguardano l’urbanistica, la mobilità, l’inclusione sociale e gli stili di vita», ha spiegato Cascella. «È questo il principio che ispira la Rete Città Sane: mettere in connessione i Comuni affinché possano crescere insieme, condividendo modelli già sperimentati con successo e costruendo una cultura della prevenzione che coinvolga ogni ambito dell’azione amministrativa». Cascella ha inoltre espresso l’orgoglio dell’amministrazione per il fatto che a guidare la rete nazionale sia un pugliese come Francesco Caroli, che da anni mette competenze e passione al servizio delle comunità locali.

Nel consegnare il riconoscimento, l’amministrazione comunale ha voluto sottolineare il contributo di Francesco Caroli alla diffusione delle linee guida internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e alla promozione di un modello di città in cui salute, sostenibilità ambientale, prevenzione, inclusione e partecipazione rappresentano obiettivi trasversali di ogni politica pubblica.

Nella stessa circostanza, Giuseppe Cascella ha ricevuto formalmente, dal promotore della «Diplomazia dei Sentimenti» Tommaso Garofalo e dal Comitato Etico Valoriale del paradigma, la nomina ufficiale a Garante Relazionale e custode dell’etica della prossimità sul territorio.