Lunedì di sangue a Monte Sant’Angelo, dove sulla statale 89 detta “garganica” ha perso la vita un operaio 21enne dopo essere finito fuori strada con il proprio furgone. Stava rientrando a Foggia da Vieste assieme a due compagni quando il mezzo ha probabilmente preso una cunetta sull’asfalto per poi finire fuori strada. L’impatto è stato fatale per il giovane lavoratore, mentre gli altri due operai sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute prontamente le forze dell’ordine, le squadre Anas e i soccorsi, ma per il 21enne non c’è stato niente da fare.

Lunedì di sangue che ha seguito un fine settimana terribile per le strade pugliesi (e non solo). 31 i morti nel primo week-end di agosto in tutta Italia, 3 in Puglia. La serie drammatica di incidenti mortali è cominciata giovedì 30 luglio, in piena notte, quando un centauro 20enne, si è schiantato con violenza contro un SUV in via Einaudi, periferia di Foggia. Il ragazzo ha perso la vita durante il trasporto in ambulanza: troppo gravi le ferite riportate.

Stesso destino crudele che ha colpito una donna 55enne poche ore dopo, nella mattinata di venerdì 31 tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle: un violento scontro frontale tra due auto ha causato la morte della signora e il grave ferimento di una bambina di 4 anni. Il dramma si è consumato mentre negli stessi minuti, a pochi chilometri di distanza, nella circonvallazione di Adelfia moriva un 79enne. L’incidente tra una Matiz e una Peugeot è stato causato dall’improvviso malore che avrebbe colpito l’anziano signore: perso il controllo del veicolo, sarebbe finito nella corsia opposta schiantandosi contro l’altro mezzo.

Nicola di Chio