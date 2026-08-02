È morto a 77 anni Alberto Tedesco, storico esponente del socialismo pugliese, dopo una lunga malattia. Negli ultimi mesi era pienamente consapevole della gravità delle sue condizioni e, a Natale, aveva affidato ai suoi amici una lettera di commiato, un testamento laico rivolto al mondo politico e umano che aveva accompagnato tutta la sua vita.

Eletto consigliere regionale nel 1985, Tedesco è stato uno dei protagonisti della politica pugliese per oltre trent’anni. Ha ricoperto l’incarico di assessore regionale alla Sanità nella giunta Vendola e successivamente quello di senatore. La sua carriera è stata segnata anche dall’inchiesta sulla sanità pugliese, che lo portò a dimettersi da assessore e a finire al centro di un acceso confronto parlamentare sulla richiesta di arresto, poi respinta dal Senato. Nel 2013 arrivò l’assoluzione dalle principali accuse, con alcune contestazioni dichiarate prescritte.

Negli ultimi anni aveva continuato a seguire la politica lontano dai riflettori, nonostante i gravi lutti familiari che avevano segnato la sua vita. Per molti è stato un punto di riferimento del socialismo pugliese, capace di formare un’intera classe dirigente e di lasciare un’impronta profonda nel dibattito politico regionale