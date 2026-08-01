Gli incendi stanno devastando la Puglia da inizio estate. Da Peschici al Parco nazionale del Gargano, dal Parco dell’Alta Murgia fino a diverse aree del Salento: sono migliaia gli ettari distrutti dalle fiamme, tra incendi dolosi e altri scatenati dalle elevate temperature climatiche. Ma i pericoli non terminano con lo spegnimento e la bonifica delle aree colpite dai roghi: è questa la preoccupazione sui rischi post-incendio lanciata da SIGEA Puglia, la Società italiana di Geologia Ambientale della sezione regionale, tramite un comunicato stampa.

Ciò che allarma i geologi non sono solo gli episodi in sè, ormai sempre più frequenti e feroci, ma anche gli effetti che a distanza di tempo scatenano. Nelle settimane successive in cui si tende ad abbassare la guardia perché l’incendio è domato e il momento di massima pericolosità è superato, è proprio lì che si dovrebbe destare la massima attenzione. Gli incendi, infatti, non sono solo un danno per “la fauna e il patrimonio forestale”, ma sanciscono l’inizio di una fase molto delicata per il terreno, il quale, impoverendosi di vegetazione, diventa molto più vulnerabile e esposto a rischi idrogeologici.

Spiega nella nota Vincenzo Iurilli, Presidente SIGEA Puglia: «Le più recenti ricerche scientifiche confermano che gli incendi ad elevata severità modificano profondamente le proprietà fisiche, chimiche e biologiche dei suoli mediterranei».

Il rischio a cui si va incontro, dunque, è l’erosione e del suolo, perdita di fertilità e minore capacità di infiltrazione dell’acqua che si tradurrebbe in frane, alluvioni e desertificazione. Pertanto, prosegue Iurilli, è necessario finanziare e attuare interventi post-incendio: briglie in legname, gradonate e terrazzamenti, ottenuti anche mediante il riutilizzo dei tronchi e delle piante carbonizzate presenti nell’area percorsa dal fuoco, oltre a opere di rinverdimento con specie autoctone.

Solo in questo modo, dichiarano i geologi di SIGEA, «sarà possibile interrompere quella sequenza sempre più frequente nei territori mediterranei — ondate di calore, incendi, piogge estreme e dissesto geo-idrologico — che rappresenta una delle conseguenze più evidenti della crisi climatica».

Damiana Civita