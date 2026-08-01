Non conosce fine la lunga scia di assalti agli sportelli automatici di banche ed uffici postali del territorio barese, messi a segno con l’ormai nota “tecnica della marmotta”. Un nuovo episodio si è verificato la notte scorsa a Ceglie del Campo, quartiere di Bari, dove una doppia potente esplosione, provocata da un ordigno artigianale, ha fatto saltare in aria il bancomat della filiale della BdM Banca, del Gruppo Mediocredito Centrale.

La violenta deflagrazione è avvenuta intorno alle 4 del mattino, facendo svegliare di soprassalto molti residenti del quartiere, che hanno allertato le forze dell’ordine.

L’onda d’urto ha completamente distrutto l’area della filiale, provocando ingenti danni anche all’edificio. I responsabili hanno agito secondo una tecnica ormai collaudata dalle bande criminali: materiale esplosivo collocato all’interno della fessura dell’ATM da dove vengono erogate le banconote.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bari Centro, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza della palazzina che ospita l’istituto di credito. Assieme a loro, gli agenti della Squadra Mobile e quelli della Scientifica, che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’assalto.

Non è ancora chiaro se il colpo è andato a segno, né l’esatto ammontare delle banconote portate via dai banditi. La Polizia è sulle loro tracce. Al vaglio i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.