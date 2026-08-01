In data 1 agosto 2026, nell’ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari dinanzi a questo Ufficio, la Procura della Repubblica di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa), nei confronti di un 40enne, presentatosi spontaneamente presso la Caserma dei Carabinieri di Gioia del Colle, presunto responsabile dei reati di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Il provvedimento è stato eseguito dai militari della Compagnia di Gioia del Colle.

In estrema sintesi, e nel rispetto del segreto investigativo, l’ipotesi posta a fondamento del provvedimento è collegata con il ferimento di un 56enne avvenuto nella serata di ieri a Casamassima per motivazioni di natura privata. L’arma, illegalmente detenuta è stata sequestrata.