Garantire il diritto ad un turismo accessibile e ad una maggiore fruizione del tempo libero anche per persone con disabilità. È l’obiettivo del progetto “Olio Mare Fantasia – Un tour per tutti: Ospitalità, accessibilità, innovazione”, al via, nei comuni di Bitonto, Giovinazzo e Molfetta. L’iniziativa, nata nell’ambito del progetto COSTA – Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile (con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità), punta a valorizzare e rafforzare l’accessibilità turistica, integrando accoglienza, innovazione e inclusione.

Nel corso della presentazione sono state svelate le principali novità del progetto: la Carta dei Servizi per il Turismo Accessibile, strumento pensato per creare una rete territoriale di servizi e strutture inclusive: una serie di itinerari accessibili, sia fisici che virtuali, per esplorare in modo innovativo e immersivo i tre territori; e le azioni di mappatura dell’accessibilità, completate da visite virtuali e supporti per abbattere le barriere architettoniche.

L’incontro ha dato voce anche ad altre realtà che, in sinergia, stanno rendendo il territorio sempre più disability friendly. Tra queste, il progetto “Vicini per Cura” (sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo e coordinato da Sinergia Scs in partenariato con Zip.H), che sta realizzando gadget turistici identitari e inclusivi attraverso laboratori di sartoria e artigianato.