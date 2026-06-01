Un vero e proprio bagno di folla ha invaso il cuore di Bari in occasione di Regioni d’Europa – Mercati Internazionali. L’evento, che ha trasformato Piazza Umberto I in un crocevia di culture e sapori, sta registrando un successo di pubblico straordinario, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati della stagione.

Un flusso ininterrotto di turisti e cittadini pugliesi ha affollato gli stand a tutte le ore della giornata. A decretare il trionfo dell’iniziativa è stata anche la formula vincente dell’orario continuato, che ha permesso ai visitatori di godere delle eccellenze internazionali dalla mattina fino a tarda sera, e la scelta di garantire un accesso totalmente gratuito all’area della manifestazione.

Il format, un ricercato mix di street food di qualità e artigianato d’eccellenza internazionale, vede protagonisti oltre 50 operatori selezionati provenienti da ogni angolo del globo. Passeggiando tra i colori di Piazza Umberto I, i visitatori hanno potuto intraprendere un viaggio sensoriale unico: prelibatezze gastronomiche e prodotti artigianali in un’atmosfera di festa e condivisione. Il tour non si ferma qui: l’evento proseguirà a Bari per l’intera giornata di domani, martedì 2 giugno, restando aperto fino alla tarda serata per accogliere chi vorrà approfittare della festività per un ultimo tuffo tra i sapori del mondo.

L’estrema soddisfazione per la straordinaria risposta della città è stata espressa direttamente dall’organizzatore dell’evento, il Dott. Fabrizio Errico: «Vedere Piazza Umberto I così viva e vibrante è la dimostrazione tangibile che l’alta qualità degli espositori selezionati e la totale gratuità dell’evento sono elementi cardine per decretarne il successo. Questo traguardo è stato possibile grazie a una sinergia istituzionale impeccabile: un ringraziamento speciale va all’Amministrazione comunale e, in particolare, all’Assessore Pietro Petruzzelli, delegato allo Sviluppo Locale, al Turismo e alla Blue Economy per il Comune di Bari, per il costante supporto».

Il Dott. Errico ha poi voluto sottolineare il ruolo cruciale delle realtà locali: «Fondamentale per la perfetta riuscita di questa tappa è stata la collaborazione con Confcommercio Bari. Rivolgo un grande ringraziamento al Presidente Vito D’Ingeo per la straordinaria disponibilità e l’intraprendenza dimostrate: il suo prezioso contributo ha permesso lo svolgimento e l’ottimale riuscita di una manifestazione di questa portata».

Dopo i saluti alla Puglia, l’eccezionale carovana internazionale di Regioni d’Europa si sposterà in Campania. Il tour proseguirà infatti con la tappa di Napoli, dove l’artigianato e lo street food mondiale animeranno la storica Piazza Dante dal 5 al 7 giugno, promettendo di replicare l’entusiasmo e l’affluenza record registrati a Bari.